Komiksy listopada 2018

James wierzy, że jest socjopatą pozbawionym uczuć. Alyssa wierzy natomiast, że go kocha. Razem decydują się na ucieczkę z domu, a ich podróż będzie znaczona krwią i zbrodnią. „Koniec z***anego świata” Charlesa Forsmana (przeł. Marceli Szpak, Non Stop Comics, 5/6) doczekał się współprodukowanej przez Netflix adaptacji, ale to, co w serialu dosłowne i przerysowane, w komiksie jest kreślone znacznie subtelniej. Niepozorna na pierwszy rzut oka historia zyskuje z każdą lekturą: Forsman doskonale kontroluje tempo i emocje, a jego komiks przypomina opowieść o dorosłych Fistaszkach połączoną z „Badlands” Terrence’a Malicka. Jest jednocześnie niepokojący i melancholijny, przejmująco smutny, choć podszyty bardzo czarnym humorem.

Ocena: 5/6