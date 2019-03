Olaf Szewczyk Sztuczna inteligencja zastąpi pisarzy? AutoAUTOR Naukowcy stworzyli, ku swemu zaskoczeniu, model sztucznej inteligencji tak świetnie piszącej teksty, że w obawie przed konsekwencjami ukryli go w najgłębszej szufladzie.

Mirosław Gryń/Polityka Model językowy sztucznej inteligencji GPT-2 potrafi kontynuować narrację w oparciu o dostarczony fragment tekstu, pisząc prozę, doniesienia prasowe, analizy i podsumowania. Był jasny, zimny dzień kwietniowy i zegary biły trzynastą. Siedziałem w samochodzie, w drodze do nowej pracy w Seattle. Po prostu zatankowałem, włożyłem kluczyk i pozwoliłem autu jechać. Wyobrażałem sobie, jak ten dzień mógłby wyglądać za sto lat. Jest rok 2045, pracuję jako nauczyciel w jakiejś szkole w ubogim, wiejskim rejonie Chin. Zaczynam od historii Chin i historii nauki”. Tak jakby znajome, a jednak nie? Spróbujmy zatem tej wersji: „Był jasny, zimny dzień kwietniowy i zegary biły trzynastą.

Na podstawie tego jednego zdania model językowy sztucznej inteligencji GPT-2 stworzony przez firmę OpenAI dopisał ciąg dalszy, według zamierzeń pasujący doń treścią i stylem. Czy byłby w stanie napisać w ten sposób całą książkę? Czy potrafilibyśmy się połapać, że pisał to nie człowiek, ale zaprogramowany, a jednak autonomiczny w swym akcie tworzenia konstrukt? Ciąg dalszy podpowie Naukowcy uważają, że możliwości GPT-2 – którymi wydają się zaskoczeni – są tak wielkie i wszechstronne, że dla dobra nas wszystkich postanowili program badawczy utajnić i nie upubliczniać szczegółowych danych, na podstawie których ktoś mógłby stworzyć duplikat tego nadzwyczaj sprawnego generatora tekstów. Chcą dać sobie – i kolegom naukowcom – czas na zbadanie granic kreacji stworzonej maszyny. I na wymyślenie, co zrobić, by zapobiec wykorzystywaniu generatora tekstów ze złą intencją. A potencjał GPT-2 jest imponujący już na tak wczesnym etapie prac. Naukowcy z OpenAI – skupionej na rozwoju sztucznej inteligencji organizacji badawczej non profit finansowanej między innymi przez Elona Muska – nie spodziewali się, że udoskonalenie poprzedniego modelu GPT przyniesie podobny rezultat. Za cel przyjęto osiągnięcie sprawności, przy której następca GPT będzie w stanie przewidzieć następne słowo w danym komunikacie, w oparciu o analizę 40 GB internetowych tekstów, co odpowiada z grubsza objętości 35 tys. egzemplarzy powieści Hermana Melville’a „Moby Dick”. GPT-2 to wielkoskalowy model językowy z 1,5 mld parametrów, nakarmiony 8 mln stron internetowych. W uproszczeniu, skalując, przewyższa możliwościami swego poprzednika kilkunastokrotnie. Rezultaty wydają się jednak bardziej imponujące, niżby to wynikało z prostego przelicznika. GPT-2 okazał się doskonałym cyfrowym kameleonem. Potrafi kontynuować narrację w oparciu o dostarczony fragment tekstu, pisząc prozę, doniesienia prasowe, analizy, podsumowania, odpowiadając na pytania dotyczące informacji zawartych w danym tekście. Osiąga świetne rezultaty w czytaniu ze zrozumieniem, doskonale tłumaczy. A to oznacza, że w niewłaściwych rękach stałby się informacyjną bronią masowego rażenia. Tego właśnie najbardziej boją się jego twórcy. Rządowi hakerzy mogliby wykorzystywać GPT-2 do generowania wiarygodnych fake newsów, podszywania się pod znane osoby i wkładania w ich usta nieprawdziwych wypowiedzi, pisania tendencyjnych komentarzy pod artykułami, prowadzenia internetowych dyskusji, rozpowszechniania pomówień i konspiracyjnych teorii. Firmy, dzięki GPT-2, mogłyby lepiej sprzedać swe produkty w warunkach silnej konkurencji, np. zalewając sieć fałszywymi recenzjami, zachwalającymi własną ofertę i krytykującymi towary rywali. Tak, to wszystko dzieje się już teraz, przy wykorzystaniu zastępów płatnych trolli i algorytmów SI, ale GPT-2, przy swej nadzwyczajnej sprawności i bezprecedensowej zdolności do mimikry, wyniósłby wojnę informacyjną z epoki łuków i włóczni do ery bomb atomowych. Pamiętając o tym, że język kształtuje świadomość, możemy wyobrazić sobie wyrafinowane manipulowanie poglądami i nastrojami społecznymi całych narodów poprzez niezauważalne dla jednostek zmiany narracji w generowanych na wielką skalę komunikatach, którymi SI zalewałaby sieć. Generator terminator Sztuczna inteligencja z laboratoriów OpenAI doskonale radzi sobie z najróżniejszymi rodzajami tekstów. Nawet z abstrakcyjną fikcją. Nie jest jednak bezbłędna. Imponujące rozwinięcie informacji o rzekomym odkryciu dokonanym przez dr. Jorge Péreza, biologa ewolucyjnego z uniwersytetu w La Paz, relacjonujące jego ad hoc stawiane teorie o pochodzeniu jednorożców, zostało zaakceptowane przez naukowców w oparciu o dziesięć prób podjętych przez GPT-2. Sztuczna inteligencja GPT-2 jest tym sprawniejsza, im popularniejsze są motywy występujące w tekście, który ma rozwinąć. Przy takich tematach jak brexit czy „Władca Pierścieni” sprawność sięga obecnie 50 proc. Im bardziej zadane zdanie czy akapit ma charakter techniczny lub ezoteryczny, tym trudniejsze przed SI stoi zadanie. To oczywista zależność, wynikająca z mniejszej liczby tekstów, które można poddać analizie. Ekstrapolując jednak tę prawidłowość w drugą stronę, można sobie wyobrażać, jak bardzo wzrośnie sprawność GPT – już w trzeciej generacji, jako GPT-3? – gdy konstrukt SI zyska dostęp do znacznie obszerniejszej bazy danych. Finalnie: do wszystkich tekstów dostępnych w formie cyfrowej. Dlaczego na przykład GPT-X nie miałby napisać, po analizie twórczości Ernesta Hemingwaya oraz wszystkich zarchiwizowanych tekstów z epoki (artykułów prasowych, doniesień korespondentów wojennych, listów, opracowań historycznych itd.), nowej powieści w stylu autora „Pożegnania z bronią”? Z właściwą Hemingwayowi zwartą, krótką frazą i awersją do przymiotników? Być może taka praca wymagałaby paru poprawek dokonanych ludzką ręką, być może trzeba byłoby zrewidować parę fabularnych założeń, ale czyż nie na tym polega na co dzień praca redaktorów w wydawnictwach literackich? I czy nie chcielibyśmy poznać dalszych losów bohaterów „Słońce też wschodzi”? Kogo dziś kochasz, lady Brett? Potencjał sztucznej inteligencji w wyręczaniu człowieka jest olbrzymi, ale właśnie to przeraża najbardziej. Liczba możliwych szkodliwych zastosowań skutecznego generatora tekstu przyprawia o dreszcze, ale tak naprawdę najbardziej mroczne cienie górują nad na pozór jasną stroną tego technologicznego osiągnięcia. Owszem, GPT-2 – i jego kolejne wersje – mogą ułatwić nam życie. Rozmowa przez telefon z takim parainteligentnym asystentem w kwestii zaginionej hotelowej rezerwacji lub awarii komputera na gwarancji może mieć większy sens niż odsłuchiwanie ogólnych porad nagranych na automatyczną sekretarkę. Rzecz jednak w tym, że praktycznie każde możliwe zastosowanie generatora tekstu sprawia, że kolejny człowiek staje się zbędny. Tekst, zasadniczo, tworzą przecież ludzie. Felietonistka „Guardiana” Hannah Jane Parkinson, po przeczytaniu artykułu swego kolegi Alexa Herna o GPT-2, wpadła w panikę, wieszcząc robocią apokalipsę (SI zabierze mi pracę!). Dobiło ją to, że sztuczna inteligencja z OpenAI potrafi podrabiać jej styl. Przyzwyczailiśmy się, że maszyny mogą sklejać proste teksty info

