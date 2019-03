Mirosław Pęczak Prof. Jerzy Jarniewicz o pokoleniu dzieci kwiatów Nie oddawajmy utopii łobuzom Założenie, że to, co dziś uważamy za niemożliwe, będzie niemożliwe jutro, jest zaproszeniem do stagnacji – mówi prof. Jerzy Jarniewicz, anglista, krytyk literacki, tłumacz i poeta, autor książki „Bunt wizjonerów”.

StillPhoto Collection/Sunshine/Retna Pictures/PAP Woodstock, 1969 r. MIROSŁAW PĘCZAK: – Niebawem ukaże się twoja kolejna książka „Bunt wizjonerów”. Okazja do powrotu do tematyki kontrkultury jest jasna – półwiecze końca dekady naznaczonej tak symbolicznymi wydarzeniami, jak choćby festiwal na farmie hodowcy bydła Maksa Yasgura, czyli legendarny Woodstock. Zacznijmy od sumarycznej oceny tamtej dekady. Czy lata 60. to mit, czy faktycznie najważniejsza dekada w historii kultury popularnej?

JERZY JARNIEWICZ: – Nie mam wątpliwości, że była to najważniejsza dekada w historii kultury popularnej, zresztą nie tylko popularnej.

MIROSŁAW PĘCZAK: – Niebawem ukaże się twoja kolejna książka „Bunt wizjonerów”. Okazja do powrotu do tematyki kontrkultury jest jasna – półwiecze końca dekady naznaczonej tak symbolicznymi wydarzeniami, jak choćby festiwal na farmie hodowcy bydła Maksa Yasgura, czyli legendarny Woodstock. Zacznijmy od sumarycznej oceny tamtej dekady. Czy lata 60. to mit, czy faktycznie najważniejsza dekada w historii kultury popularnej? JERZY JARNIEWICZ: – Nie mam wątpliwości, że była to najważniejsza dekada w historii kultury popularnej, zresztą nie tylko popularnej. Powiedziałbym wręcz: wyjątkowa dekada w historii społecznej XX stulecia. Czy to był mit – owszem, także mit, ale „funkcjonalny”, który współtworzył rzeczywistość, wywoływał realne efekty. Kształtował wyobraźnię pokolenia lat 60., które musiało przejść przez żałosne w swojej nijakości lata 70. i jeszcze bardziej ogłupiające, niegodziwe lata 80. Wpływał na kolejne pokolenia, wyznaczając możliwe cele i sposoby działania. Jeśli zatem zgodziłbym się nazwać dekadę lat 60. mityczną, a nasze wyobrażenie o tamtym okresie mitem, to tylko w takim jego rozumieniu. Często mówi się, że światem rządzi pokolenie baby boomers, czyli urodzonych w połowie lat 40. dzieci kwiatów, symbolem stali się tzw. clintonici w Ameryce, twórcy Doliny Krzemowej i prominentne postaci w Europie. Daniel Cohn-Bendit, Joschka Fischer, Bernard Kouchner, Adam Michnik, znana wszystkim seria nazwisk. Gdy przyglądam się temu pokoleniu dzisiaj, muszę zadać sobie pytanie, czy jest to rzeczywiście nadal pokolenie kontrkulturowe. W sensie historycznym – tak, bo ci ludzie współtworzyli kulturę tamtego czasu, ale przecież wiele tych postaci to, i owszem, osoby z korzeniami kontrkulturowymi, ale to, co teraz sobą reprezentują, od kontrkultury bywa przepastnie dalekie. Przykładem może być nieżyjący już słynny wizjoner Alvin Toffler, który w latach 60. sekundował kontrkulturze, ale gdy zaczął pracę dla administracji rządowej, stał się admiratorem armii i technokracji… Albo nieco mniej słynny Ryszard Terlecki. To, że ten świat jest rządzony przez pokolenie kontrkultury, nie oznacza, że rządzą nim idee kontrkultury. Więcej, te idee wcale nie mają dziś dobrej prasy. Przeciwnie, coraz częściej słyszę głosy krytyki pod adresem kontrkultury, a hipisów w szczególności, że to naiwność, idealizm, utopia – tak jakby pojęcie utopii miało być samo w sobie dyskredytujące. W swojej książce dowodzisz, że jest zupełnie inaczej: na mapie, na której nie byłoby utopii, nie warto zawieszać oka. To cytat z Oscara Wilde’a, a ja mu bezgranicznie ufam. Prof. Jerzy Szacki uczył, że utopie bywały zaczynem bardzo poważnych koncepcji społecznych… Nie wyobrażam sobie historii bez utopii. Myślenie, które zakłada, że to, co dziś uważamy za niemożliwe, będzie niemożliwe jutro, jest zaproszeniem do stagnacji, najszybszą drogą do stetryczenia. Utopia jest systematycznym, czasami ozdrowieńczo bezwstydnym przeciwstawianiem się bożkowi oczywistości i kwestionowaniem wszechwładzy realistycznego myślenia. W słynnych „Drogach kontrkultury” Aldony Jawłowskiej czytamy, że kontrkultura była „utopią realizowaną”. Przykładami, na które i ty w swojej książce zwracasz uwagę, były hipisowskie komuny. Między innymi. Bo tych przypadków utopii realizowanej jest znacznie więcej, wiele z nich odniosło sukces i to do tego stopnia, że nie postrzegamy ich dzisiaj w kategoriach utopii. W „Buncie wizjonerów” piszę np. o utopii zrealizowanej we Włoszech. Dotyczyła, jak pamiętasz, reformy szpitalnictwa psychiatrycznego, wprowadzonej przez prekursora nowoczesnej koncepcji zdrowia psychicznego Franka Basaglię. Łączono go z nurtem antypsychiatrii, choć od bardziej znanego R.D. Lainga różniło go polityczne zaangażowanie. Jemu nie chodziło o aspekt wyłącznie medyczny. Punktem wyjścia był program polityczny, który zakładał, że każdemu obywatelowi przysługuje prawo do wolności i samostanowienia. Definiowanie ludzi jako chorych czy obłąkanych pociąga za sobą ich społeczne wykluczenie, co na przykładzie szpitala psychiatrycznego jawi się w całej rozciągłości. Mamy to w „Locie nad kukułczym gniazdem” Kena Keseya, mamy w opowieściach radzieckich dysydentów o ich doświadczeniach z osławionych „psychuszek”. I te mechanizmy wykluczania działają na wielu innych obszarach. Nie tylko w relacjach „normalni” – „nienormalni” czy „zdrowi” – „chorzy”, ale i w relacjach klasowych, etnicznych, pokoleniowych. A reforma Basaglii okazała się w sensie ścisłym „utopią zrealizowaną”, bo w 10 lat po jej zaprojektowaniu doczekała się wsparcia państwa. W połowie lat 70. Włochy zaczęły zamykać szpitale psychiatryczne. Co oczywiście nie znaczy, że zniknęła pomoc medyczna dla potrzebujących. Po prostu zlikwidowano placówki zamknięte, które funkcjonowały jak więzienia, jak „instytucje totalne”, by przywołać pojęcie bardzo wtedy popularnego socjologa Ervinga Goffmana. Basaglia jest ważnym reprezentantem kontrkultury, a jednocześnie ta kontrkultura tworzyła kontekst dla jego eksperymentu realizowanego intensywnie zwłaszcza w symbolicznym 1968 r. Piszesz, że Basaglia jest nieobecny w słownikach i kalendariach kontrkultury. Tak, to niebywałe. Do niedawna nie było go nawet w Wikipedii. Dlaczego? Bo mu się udało. Nie ma nic groźniejszego dla systemu niż utopia spełniona. Kontrkulturowa utopia lat 60. była na dobrą sprawę ostatnim utopijnym projektem świata zachodniego. Nie mógłbym wskazać innego ruchu społecznego, który na taką skalę eksploatowałby myślenie utopijne, za co zresztą spotkał się z ostrą krytyką z prawa i z lewa. Utopii napisano nekrolog. Tymczasem co się dzieje później, w bliskich nam latach? W 2016 r. ukazuje się książka Rutgera Bregmana, holenderskiego historyka i ekonomisty – uwaga: trzydziestolatka! – dotycząca idei dochodu podstawowego, który państwo winno bezwarunkowo zapewnić każdemu obywatelowi. I jak się ta książka nazywa? Ano „Utopia dla realistów”. Jeśli ekonomiści opracowują projekt nazwany utopijnym i chcą wprowadzić go w życie, to może warto byłoby sobie uświadomić, że – i owszem – w XX w. pojęcie utopii zostało zdyskredytowane przez zbrodnicze systemy totalitarne, które chciały stworzyć raj na Ziemi i wiadomo, czym to się skończyło, ale to wcale nie oznacza, że sama idea utopii uległa ostatecznej kompromitacji. Nie oddawajmy utopii łobuzom od historii. Ja mam wrażenie, że antyutopijność rozmaitych pragmatyzmów, choćby tego neoliberalnego, skrywała przekonanie, że kapitalizm i wolny rynek są dane raz na zawsze w formie zasadniczo niezmiennej. Istniały w „wolnym świecie” w latach 60., istnieją i teraz. Lata 60. to epoka sprzeczności. Dotykały one, rzecz jasna, także kontrkultury, bo z jednej strony wartością był dla niej indywidualizm, a z drugiej – wspólnota. Wielu krytyków podnosiło potem, że ten indywidualizm legł u podstaw reaganizmu i thatcheryzmu, w konsekwencji też obecnej ofensywy neoliberalizmu i bliskiej mu koncepcji nieistnienia społeczeństwa. Ale nie da się przecież mówić o latach 60. bez idei wspólnotowości. Kontrkultura tamtej epoki istniała właśnie w owym sprzężeniu między wolnością jednostki a wspólnotowością. Jaka to była wspólnota? Nie mówmy, że jakaś totalitarna, bo od razu przychodzi do głowy przewodniczący Mao i ubrany w szare mundury tłum. Przynależność do wspólnoty kontrkulturowej nie była czymś zadekretowanym czy narzuconym z zewnątrz. To były wspólnoty z wyboru, zespojone więzią wspólnych przekonań, a w dodatku nie negowały wartości indywidualizmu. Podobnie dialektyczny związek mamy w relacji między organizacją a anarchizmem. Oczywiście anarchizm kontrkultury nie jest manifestacją chaosu, ale odrzuceniem hierarchii i idei formalnego przywództwa. Przeciwieństwem hierarchii nie musi być chaos, ale porządek inny, oparty na współuczestnictwie, nie na podporządkowaniu. W ten właśnie, niehierarchiczny sposób organizował się ruch hipisowski czy studencka Nowa Lewica Toma Haydena. Z drugiej strony lata 60. miały swoich przywódców, swoich guru. Niekiedy z piekła rodem, jak Manson. Ale widzę w tym odstępstwo od kontrkulturowego etosu. No tak, konserwatywni komentatorzy czy pisarz Michel Houellebecq w „Cząstkach elementarnych” stawiają tezę, że perwersja i zbrodnia były wpisane w logikę kontrkultury. Mnie się, może naiwnie, wciąż wydaje, że były jej zaprzeczeniem. Choć, oczywiście, jak piszesz, w praktyce wiele komun o charakterze religijnym funkcjonowało na zasadach autorytarnej sekty. No i pojawiali się rozmaici szarlatani i szaleńcy. Jak zawsze w historii. Co nie zmienia faktu, że zdecydowanie dominowała zasada sformułowana przez Boba Dylana: don’t follow leaders – nie podążaj za przywódcami, nie ufaj przywódcom. Nie wierz nikomu po trzydziestce… No tak. Tom Hayden wyznał kiedyś, że zrewoltowani działacze SDS (Students for Democratic Society) uczyli się raczej od Dylana niż od Marksa. To znak czasów – Dylan, nie Marks! Studenci z tej organizacji nazwali się Nową Lewicą nie tylko dlatego, że odrzucili antykomunizm lat 50. z jego makkartyzmem i „polowaniem na czarownice”, ale też z tego powodu, że nie mieli złudzeń co do polityki Kremla. Kiedy czytam twoją najnowszą książkę i tę poprzednią, „All You Need Is Love. Sceny z życia kontrkultury”, i wnikam w opisy wydarzeń z czasów beatlemanii, hipisów i protestów antywojennych, mam dziwne wrażenie analogii z naszą dzisiejszą sytuacją.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.