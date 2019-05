Kawiarnia literacka: Renata Lis

Po co właściwie pasterz ma owce i po co o nie dba? Czy dla ich dobrostanu?

Wczesną wiosną na Lesbos napatrzyłam się na owce, bo to głównie one zamieszkują moją ulubioną, zachodnią część wyspy. Kolory ich sierści układają się w miłą dla oka kremowo-brązową gamę, dzwonki pobrzękują od wschodu do zachodu słońca, a beczenie niesie się echem po górach. Jedną taką owieczkę nasza gospodyni trzymała koło domu, mogłam więc z bliska podziwiać jej urodę: smukłe nóżki od subtelnej twarzyczki oddzielała bujna etola w kolorze dobrze przypalonej skorupki na crème brûlée.