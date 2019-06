Rozmowa z laureatami Nagrody Architektonicznej POLITYKI

Bardzo nam zależy, by nasze projekty zawsze były dostosowane do miejsca – mówią autorzy budynku Hali KS Cracovia 1906, laureaci Grand Prix Nagrody Architektonicznej POLITYKI, Kazimierz Łatak i Piotr Lewicki.

PIOTR SARZYŃSKI: – Jesteście panowie kibicami? A może uprawiacie jakiś sport?

KAZIMIERZ ŁATAK: – To pytanie głównie do mnie. Jestem zagorzałym kibicem piłki nożnej. Pierwszy mecz, który obejrzałem, to Górnik Zabrze-AS Roma w 1969 r. Miałem wtedy 7 lat. Od tego momentu zakochałem się w sporcie, jako kibic mocno przeżywałem wszystkie mecze z udziałem Polaków.

Muszę zadać to niedyskretne pytanie: Wisła czy Cracovia?

KŁ: Wisła. Choć mieszkam bardzo blisko i stadionu Cracovii, i zaprojektowanej przez nas hali.