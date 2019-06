Ryszard Bugajski – niepokorny obserwator

W wieku 76 lat odszedł Ryszard Bugajski, twórca „Przesłuchania”, jeden z najbardziej niepokornych polskich reżyserów.

Napędzały go dwie namiętności – antykomunizm i pragnienie mówienia niepopularnych prawd, na przekór różnym grupom nacisku. Wszystko, co reżyserował i pisał, zahaczało o politykę – w tym sensie, że demaskowało mechanizmy zniewalania człowieka, analizowało system zagrażający wolności jednostki bądź całych społeczeństw. W znakomitej powieści „Przyznaję się do winy”, której akcja toczy się w czasie procesu László Rajka na Węgrzech w 1949 r., pokazał proces niszczenia człowieka przez państwo i to, w jaki sposób, pod wpływem czego rodzi się sumienie.