Sztuczna inteligencja nagrywa płytę

Po latach eksperymentów sztuczna inteligencja zaczyna konkurować z żywymi twórcami muzyki. I można to przeoczyć.

Niedoświadczona życiowo blond nastolatka ucieka z domu. W dalekim mieście przypadkiem spotyka dziewczynę będącą jej przeciwieństwem: ciemne dready, deskorolka, właśnie wyleciała z kolejnej pracy. Postanawiają założyć zespół muzyczny. Ich pierwszy krok do światowej sławy jest równie przypadkowy. Włamują się nocą do sali koncertowej, aby zagrać swój pierwszy utwór na prawdziwym fortepianie. Nie zauważają, że za stołem mikserskim śpi dźwiękowiec. Jeszcze w półśnie wyciąga smartfon i zaczyna filmować, później wrzuca klip do sieci, gdzie staje się natychmiastowym hitem.