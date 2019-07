Serialowy Fox News niczym TVP

Sportretowana w serialu „Na cały głos” stacja Fox News jest dla Donalda Trumpa tym, czym media narodowe dla Prawa i Sprawiedliwości.

Fani seriali politycznych, sieroty po „House of Cards”, zakończonym, sądząc po jakości, o jakieś trzy sezony za późno, właśnie dostali produkcję, która ma wszelkie dane ku temu, by godnie zastąpić opowieść o marszu Franka i Claire Underwoodów do Białego Domu. „Na cały głos”, oparty na faktach siedmioodcinkowy serial wyprodukowany przez telewizję kablową Showtime, a w Polsce dystrybuowany przez HBO, pokazuje amerykańską politykę z perspektywy studia telewizji informacyjnej, stacji Fox News i jej twórcy Rogera Ailesa.