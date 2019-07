„Usagi Yojimbo” – czyli królik po japońsku

Usagi zmienia się wraz ze mną – mówi Stan Sakai, autor popularnej na całym świecie komiksowej serii „Usagi Yojimbo”.

JAKUB DEMIAŃCZUK: – W listopadzie stworzony przez pana królik samuraj będzie obchodzić 35. urodziny, a za panem niejako powtórny debiut: od czerwca w Stanach Zjednoczonych „Usagi Yojimbo” ukazuje się w nowym wydawnictwie i to w pełnym kolorze. To duża zmiana.

STAN SAKAI: – Gdy w 1984 r. zaczynałem pracę nad serią o Usagim, czarno-białe komiksy sprzedawały się w sporych nakładach. Dziś już tak nie jest: jedyna czarno-biała seria, która wciąż cieszy się popularnością, to „The Walking Dead”.