Elisabeth Moss o rolach silnych kobiet i dobrych scenariuszach

Ból fizyczny przemija. Zabija co innego: przeświadczenie, że jest się niewidzialną – opowiada aktorka Elisabeth Moss, znana z serialu „Opowieść podręcznej” i filmu „Królowe zbrodni”, który wejdzie do kin 23 sierpnia.

ARTUR ZABORSKI: – Muszę się przyznać, że odwracałem wzrok, gdy w „Królowych zbrodni” pani bohaterkę Claire agresywny partner uderza kilkakrotnie pięścią w brzuch.

ELISABETH MOSS: – To dobrze! Tak właśnie powinien pan zareagować. To straszny widok. Kiedy czytamy w mediach o przemocy domowej, widzimy co najwyżej krzykliwe nagłówki. Jest ich tyle, że nie zastanawiamy się nawet, do czego faktycznie się odnoszą. Naszemu społeczeństwu potrzeba takiego „wizualnego policzka”, który wybudzi nas z obojętności i pozwoli zrozumieć, z jakimi problemami mierzą się ofiary przemocy domowej.