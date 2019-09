Parada filmowych Piłsudskich

Na finał obchodów 100-lecia niepodległości do kin wchodzą dwa filmy z Józefem Piłsudskim. Rośnie więc grupa aktorów, którzy przez lata z dumą przyklejają sobie charakterystyczne wąsy.

Wystarczy, że ktokolwiek założy odpowiedni strój, ma odpowiednie wąsy i już budzi odpowiednie skojarzenia. To tak jak strój Świętego Mikołaja” – mówił przed rokiem łódzkiej „Gazecie Wyborczej” Gracjan Kielar, aktor tamtejszego Teatru Nowego, który od lat 11 listopada przywdziewa kostium Marszałka. „Postać Marszałka to ikona, która nam się kojarzy z odpowiednim świętem, odpowiednimi nastrojami i ze słowem »patriotyzm«. Każdy wyciąga sobie z niego to, co mu jest najbliższe”.