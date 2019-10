Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

• Żona naszego reprezentacyjnego bramkarza Marina Szczęsna wyznała, że nie będzie głosowała w wyborach parlamentarnych: „Zawsze uważałam, że artyści powinni być tak troszeczkę z boku”. Zgadzam się. Artyści tak.

• Weronika Rosati nie potrzebuje występować w żadnym serialu, bo na co dzień kręci własny. W minionym tygodniu spierała się w brukowcach z byłym partnerem o alimenty. Ona twierdzi, że on nie płaci, a on, że płaci. Ona – że nie dość, że nie płaci, to jeszcze za mało.