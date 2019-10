Bohdan Butenko i jego niezapomniane rysunki

Bohdan Butenko pozostawił po sobie tysiące wybitnych ilustracji i wspomnienia kilku pokoleń czytelników. Był artystą poważnie traktującym młodego odbiorcę. I postrachem drukarzy.

W dowodzie osobistym w rubryce zawód mam wpisane »plastyk«. Można to sprecyzować jako grafik” – mówił o sobie. Ale Bohdan Butenko, który zmarł 14 października w wieku 88 lat, był przecież kimś więcej. Do sumy jego dzieł – ilustracji, komiksów, projektów graficznych – trzeba doliczyć niezwykłą osobowość, poczucie humoru, ciekawość świata i ludzi. Do końca życia był aktywny, brał udział w spotkaniach autorskich, współpracował z „Przekrojem”. Kilka miesięcy temu na Warszawskich Targach Książki, mimo zmęczenia, wciąż chętnie odpowiadał na pytania zaczepiających go fanów, rozdawał autografy, pozował do zdjęć.