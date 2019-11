Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Szok i niedowierzanie. Maciej Stuhr rzucił alkohol. Swoje wypiłem. Szkoda życia. Poza wszystkim alkohol nie gwarantuje dobrej zabawy – wyznał aktor. To akurat wiem. Zdarza mi się oglądać czasem polskie komedie.

• Po zmianie ramówki Superstacji, dokonanej przez Grzegorza Jankowskiego, niegdyś „Fakt”, stacja straciła niemal wszystkich widzów. Aktualnie ogląda ją 3,6 tys. odbiorców. Gratuluję. Liczę, że po tym sukcesie Jankowski będzie znikał z mediów w takim tempie, że na trasie trzeba będzie postawić drogówkę.

• Nasz reprezentacyjny napastnik, zawodnik AC Milan Krzysztof Piątek, został ambasadorem wody Kinga Pienińska oraz akcji „Woda, która pomaga”. Podobno piłkarze czasem piją wodę. Żeby zaskoczyć swoją wątrobę.

• Pudelek, serwis uczący niechęci do wszystkiego, co inne, wymyślił akcję ocieplającą wizerunek. Program „Poznaj mojego psa”, w którym celebryci mogą zaprezentować swoje czworonogi. Nazywanie siebie przyjaciółmi kogokolwiek w ich wypadku jest jak nazywanie biskupa ekspertem w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

• Janusz Palikot wraca do gry. Były polityk w ramach akcji crowdfundingowej chce pozyskać wspólników i 4 mln zł. Na produkcję rzemieślniczej wódki oraz piwa premium. Trzymam kciuki. Janusz już kiedyś kontrolował Polmos. Czwarty polski żywioł, obok Etosu, Patosu i Bigosu.

• Joanna Przetakiewicz, partnerka Rinke Rooyensa i była partnerka Jana Kulczyka, pokazała się nago na Instagramie. 51-latka w ten sposób zachęca kobiety, by pokochały siebie takimi, jakie są. Z reakcji w sieci wynika, że nie pokochały Joanny takiej, jaka ona jest.

• Tragedia na salonach. Rozstali się Patryk Grudowicz i Kasia Szklarczyk. Już widzę to zdziwienie na twarzy każdego: kim oni są? Objaśniam. Też nie wiem, ale wszystko wskazuje, że teraz trzeba to będzie wyjaśnić osobno.

• Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska wrzucili na Instagram zdjęcia z wyjazdu do Wenecji. Tak zwani dziennikarze z pism plotkarskich uznali, że jak Wenecja, to zaręczyny. I obwieścili to światu. Gdyby wyjechali do Czelabińska, byłoby jasne, że chcieli się przesiąść na meteoryt.

• Maryla Rodowicz, ogólnonarodowa diwa, wyznała, że Karolina Piechota, aktorka, która ma wcielić się w jej postać w serialu o Agnieszce Osieckiej, w ogóle nie jest do niej podobna. Przyjrzałem się zdjęciom pani Piechoty. Rzeczywiście, jak dwie krople wody. Tylko z różnych kranów.

• TVP wyprodukuje film biograficzny o legendzie wszystkich legend, czyli Zenonie Martyniuku, cesarzu disco polo. Reżyserem tego epickiego dzieła został Jan Hryniak, znany także jako zięć Krzysztofa Kieślowskiego. No cóż. Z rodziną jest jak z prezydentem Rosji. Nie wybiera się.

• Jest. Sukces polskiego sportu. 65-letni prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner został ponownie ojcem. Gratuluję. Syn Leopold czuje się świetnie. Podobno starość zaczyna się wtedy, kiedy więcej pieniędzy wydajesz na ratowanie zdrowia niż jego rujnowanie.

• Mikołaj Roznerski został twarzą wody toaletowej firmy Carolina Herrera o wszystko mówiącej nazwie Bad Boy. Mikołaj jest etatowym przystojniakiem komedii romantycznych. Ciekawy wybór. Kiedyś spotkałem pana, który wyznał: Piję, bo chodzę do kina na polskie komedie.

• Ruszył program TVN „My Way”, w którym Edyta Górniak w towarzystwie kamer oraz czterech trenerów Škoda Auto Safety robi prawo jazdy. Prawo jazdy to dziwny dokument. Jednego dnia zabierają ci je policjanci, a kilka dni później znowu każą pokazywać.

• Iza Miko, polska aktorka na co dzień mieszkająca w Los Angeles, stwierdziła, że jest rozczarowana Polską. Co tu przyjeżdżam, to jest mi wstyd – wyznała. Też mi wielki sukces. Ja mam to samo bez wyjeżdżania.