Rzeczywistość w szkołach baletowych

Tegoroczny nabór do szkół baletowych należy do najmniej udanych od lat. Powody? Upadający prestiż zawodu i gorące dyskusje dotyczące samych metod kształcenia.

O przyjęcie do pierwszej klasy OSB im. Feliksa Parnella w Łodzi ubiegało się 16 uczniów, naukę rozpoczęło 11. W Warszawie 18. W Gdańsku dwa lata temu na badania przydatności zgłosiło się 254 kandydatów, teraz niecała setka, wybrano 16. W sumie w pięciu ogólnokształcących szkołach baletowych w Warszawie, Gdańsku, Bytomiu, Poznaniu i Łodzi wciąż uczy się jednak 765 uczniów. To bardzo nietypowe szkoły: nauka rozpoczyna się przed ukończeniem 10. roku życia i trwa 9 lat, do zdania matury.

O złą sytuację branża obwinia szum medialny, jaki powstał w związku z samobójstwem uczennicy warszawskiej szkoły baletowej, i serię publikacji o „baletowych szkołach przemocy”.