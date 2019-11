Jak z książki zrobić grę

Opowieści Potockiego, Lema, Piekary i Przybyłka doczekają się interaktywnych wariacji. Szykuje się fala polskich gier wideo odwołujących się do rodzimej literatury.

Gigantyczny światowy sukces gry studia CD Projekt RED „Wiedźmin 3: Dziki Gon” (ponad 40 mln sprzedanych kopii całej serii – z czego ponad połowę stanowi „Dziki Gon”) dużo zmienił. Także podejście polskich twórców gier do literatury. Nie ulega wątpliwości, że interaktywny „Wiedźmin 3”, uznawany za jedną z najlepszych gier w historii, jest tytułem wybitnym. Ale równie oczywiste jest to, że chociaż opowiada osobną historię, to proza Andrzeja Sapkowskiego w dużej mierze wpłynęła na atrakcyjność przygody.