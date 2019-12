Nadszedł od północy... O „Wiedźminie” bez (dużych) spoilerów

„Wiedźmin” nadszedł w ośmiu odcinkach pierwszego sezonu. Czy spełnił oczekiwania? Jako rozrywka może się sprawdzić. Choć nie jako rozrywka z najwyższej półki.

„Wiedźmin” Netflixa jako rozrywka może się sprawdzić. Choć nie jako rozrywka z najwyższej półki, a co najwyżej ze średniej. Nie brak tu ładnych kadrów, magia też ma fajne momenty na ekranie, zwłaszcza ekspresowe zmiany krajobrazu via portale teleportacyjne robią wrażenie. Z potworów najlepiej wypadł ten pierwszy, najsłabiej zombiaki z finału, które raczej budzą śmiech niż zgrozę.

U Sapkowskiego wszystko, co wiemy o przeszłości Yennefer, zawiera się w krótkim zdaniu. I to w zupełności wystarcza, sugeruje jej motywacje, ale ich nie wyjaśnia w pełni, a tajemniczość zdecydowanie pasuje do najpotężniejszej czarodziejki na Kontynencie. W wersji serialowej znika tajemnica, a jej miejsce zajmuje łopatologicznie pokazana, długa i bolesna – i dla bohaterki, i dla widza – relacja z łamania (także dosłownego) w szkole dla magów.

Ciri zaś na naszych oczach odbywa równie długą, co nudną wędrówkę z podbitej i spalonej Cintry w ramiona swego Przeznaczenia.

Okruchy świata Sapkowskiego

Samo Przeznaczenie – odmieniane w serialu przez wszystkie przypadki, przywoływane co chwila i przez wszystkich, z bohaterami przemazującymi się przez ekran przez sekundę włącznie – sytuuje całość w klimacie baśni. I byłaby to baśń zdecydowanie dla dzieci, gdyby nie natężenie przekleństw i przemocy. W niektórych scenach twórcy naprawdę wykazali się inwencją, ale w tym wypadku nie jest to komplement.

A przecież Sapkowski pisał dla dorosłych. Wykorzystując konwencję fantasy, opowiadał o skomplikowaniu współczesnego świata. Odwoływał się do baśni, legend, przysłów i powiedzeń – błyskotliwie grał (z) nimi, co czyni z opowiadań i sagi majstersztyk ery postmodernizmu. Najlepszy jest nie wtedy, kiedy opisuje kolejne walki Geralta z potworami, ale gdy stawia swoich bohaterów przed dylematami, każąc wybierać mniejsze zło, ale też nie ustawać w poszukiwaniu dobra. Bez złudzeń co do ludzkości, każąc im mimo wszystko wierzyć w człowieczeństwo, tkwiące często w przedstawicielach gatunków innych niż ludzki. „Wiedźmin” rodził się w latach 90. XX w., tak jak pierwsze ważne książki Olgi Tokarczuk – i oboje autorów łączy, tak to nazwijmy, ekologiczne podejście do świata.

W serialu zostają z tego okruchy. Podobnie jak resztki zostają z cudownego, sarkastycznego poczucia humoru książek Sapkowskiego, ich ironii, no i gier słownych. To wynik przycięcia do minimum dialogów i monologów, bohaterowie tu nie rozmawiają, ale komunikują, przekazują informacje niezbędne do posunięcia akcji do przodu. A czasem zbędne – smok, zanim zionie ogniem w stronę agresora zmierzającego do wykradzenia „skarbu”, poinformuje: „Nie dopuszczę do tego”...

