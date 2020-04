Porządki i nowości na Światowy Dzień Książki

Czas w domu można przeznaczyć na uporządkowanie swoich półek i książkowych zbiorów. Nie zawsze wychodzi. Ale są szanse, że trafi się na skarb.

Justyna Sobolewska w kolejnej odsłonie „Książek w kwarantannie” zagląda do swojej domowej biblioteki. Kolejne tomy trafiają do jej zbioru według porządku, który można by nazwać... „przyrostem naturalnym”. Sprawdźcie, co wyszło z planów uporządkowania tej kolekcji. Recenzujemy ponadto dwie nowości – powieść Miry Marcinów „Bezmatek” (Wydawnictwo Czarne) i biografię Zuzanny Ginczanki Izoldy Kiec (Wydawnictwo Marginesy). A wszystko to specjalnie na 23 kwietnia – bo choć w izolacji, to obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.