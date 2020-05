Kawiarnia literacka: Anna Dziewit-Meller

Kultura została zamknięta jako pierwsza. Kina, teatry, muzea, sale koncertowe, plany filmowe – zamarły i ani widu, ani słychu, kiedy trup będzie reanimowany.

Poniedziałek, 20 kwietnia spędziłyśmy w systemie zmianowym – najpierw przy komputerze czatowałam ja, co kwadrans wysyłając SMS do współpracowniczki, że niestety nadal nie działa. Potem, gdy u mnie nadeszła pora gotowania obiadu dla dzieci, przy komputerze w swoim domu siedziała ona, odświeżając co rusz stronę Narodowego Centrum Kultury, która od wielu godzin nie chciała się załadować. Myśl o tym, że nasz wniosek o przyznanie dotacji w programie „Kultura on-line”, pisany pomiędzy pracą zdalną, homeschoolingiem, ogarnianiem domu i życiem rodzinnym 24/7, wniosek – niczym dziennik Herlinga-Grudzińskiego – pisany (głównie) nocą, nie zostanie złożony ze względu na problemy techniczne bolała, jak bolało serce Kordiana albo i nawet Giaura.