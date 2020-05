Joanna Kulig o roli w nowym serialu Netflixa „The Eddy”

Usta pomalowane na czerwono, oni wzruszeni, ja niesiona emocjami nieopatrznie przytaknęłam... – opowiada Joanna Kulig, gwiazda serialu Netflixa „The Eddy”, stworzonego przez Damiena Chazelle’a, reżysera oscarowego „La La Land”.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Może się mylę, ale to chyba pierwszy zagraniczny, wysokobudżetowy serial, w którym polska aktorka gra główną rolę.

JOANNA KULIG: – Główną rolę kobiecą obok Amandly Stenberg, bo fabuła toczy się wokół postaci granej przez Amerykanina André Hollanda, którego pamiętamy z „Moonlight” i „Selmy”. W serialu on jest nowojorskim pianistą, współwłaścicielem nocnego klubu jazzowego, a ja piosenkarką, jego dziewczyną, która podąża za nim do Paryża.