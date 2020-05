Sztuka izolacji

Izolacja – w warunkach globalnej wioski – jest poniekąd naszym środowiskiem naturalnym.

Trudno zebrać w logiczną całość prognozy dotyczące przyszłości powirusowej. Na razie żyjemy w stadium – szybko się zresztą zmieniającym – górnolotnej fikcji mocnych postanowień poprawy. Po ustaniu pandemii, leżąc na łopatkach życia społeczno-finansowego, będziemy jako ludzkość i poszczególni jej przedstawiciele inni. Inni nie znaczy lepsi.

Cytując klasyka: „W marzeniach dochodziłem nieraz do dziwnych pomysłów, chciałem służyć ludzkości i może istotnie dałbym się ukrzyżować za ludzi, gdyby zaszła potrzeba, a mimo to dwóch dni nie potrafię przeżyć z kimkolwiek w jednym pokoju, wiem to z doświadczenia”.