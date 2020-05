Akcja #hot16challenge2 miała zebrać milion złotych na polską służbę zdrowia, ale przerosła założenia. Stała się dowodem na potęgę polskiego rapu i potwierdzeniem kryzysu społecznego zaufania, a w sieci rozchodzi się jak wirus.

W tym przypadku pacjenta zero bardzo łatwo zidentyfikować. To 31-letni Karol Poziemski z Warszawy, znany fanom jako Solar. Próbę generalną do obecnej akcji przeprowadził latem 2014 r., zainspirowany popularnym internetowym wyzwaniem Ice Bucket Challenge, w którym wylewanie na siebie kubła zimnej wody i nominowanie do tego samego innej osoby miało zwrócić uwagę na trudności, z jakimi mierzą się chorzy na stwardnienie rozsiane. W formule wymyślonej przez Solara nie trzeba było się niczym oblewać – nominowany w ciągu 72 godzin musiał wymyślić i zarapować 16 wersów, nagranie wideo wrzucić do sieci, następnie wskazać kolejnych uczestników.