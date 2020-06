Antoni Syrek-Dąbrowski o stand-upie w czasie epidemii

Śmierć to świetny temat do żartów. Mówię do ludzi na widowni: chłopaki, czas się żegnać ze swoimi dziewczynami, bo szybciej umieramy. Ale do koronawirusa nie mam jeszcze dystansu – mówi Antoni Syrek-Dąbrowski, komik i stand-uper.

WOJCIECH STASZEWSKI: – Jak u ciebie z potencją?

ANTONI SYREK-DĄBROWSKI: – Tak zaczynasz każdy wywiad? Dobrze, ale właśnie dostałem ofertę reklamowania środka na zaburzenia erekcji. Trzy dni po tym, jak wrzuciłem do internetu filmik, że mam 37 lat i czuję się stary. To jest tak przypałowe, że na bank w to wejdę, jeśli tylko mój menedżer ustali szczegóły. Będziesz twarzą problemów z erekcją?

Pewnie! W komedii jest zasada: im gorzej, tym lepiej.