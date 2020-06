Zygmunt Miłoszewski: Pora się opamiętać

Marzę o tym, że to jest moment opamiętania. Ten styl życia – żeby żreć więcej, szybciej i bardziej bez sensu – musiał upaść. Ale jednocześnie boję się, że będzie wręcz odwrotnie – mówi pisarz Zygmunt Miłoszewski przed premierą nowej powieści „Kwestia ceny”.

JUSTYNA SOBOLEWSKA: – Podobno siedział pan w izolacji od jesieni, a nie od marca, jak my wszyscy.

ZYGMUNT MIŁOSZEWSKI: – Wsiadłem na statek w Holandii pod koniec września, żeby zbierać materiały do powieści, i tam zacząłem pisać na dobre. Rejs do Ameryki miał trwać 10 dni, a trwał pięć tygodni, bo przygody, sztormy, awarie. Już tam czułem się jak w więzieniu. Zamknięcie, sami mężczyźni, kiepskie jedzenie. Wróciłem prosto do aresztu domowego, nie wychodziłem z gabinetu, bo pisałem „Kwestię ceny”.