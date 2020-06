Peerelowska inwigilacja

Jeśli pozwalamy władzy kontrolować nasze życie, to powtarzamy stare błędy – mówi dokumentalista Tomasz Wolski, laureat Złotego Lajkonika na Krakowskim Festiwalu Filmowym za film „Zwyczajny kraj” o inwigilacji w czasach PRL.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Czterdziestolatek rozliczający epokę komunizmu. Co pan czuł, montując film z esbeckich materiałów odnalezionych w IPN z ludźmi na podsłuchu?

TOMASZ WOLSKI: – Przygnębienie. To czasy, których właściwie nie pamiętam. W 1989 r. miałem 12 lat. Mój PRL to osiedlowe podwórko w Grudziądzu, uciekanie nad jezioro z kolegami, pierwsze zauroczenie miłosne. Rodzice pracowali na działce, w foliach przy pomidorach. Dużo czasu tam spędzałem. Pamiętam drobne incydenty: kolejki albo jak dostałem w twarz od nauczyciela za to, że się spóźniłem na lekcję.