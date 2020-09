Maria Janion: erudytka, wizjonerka, nauczycielka

Pozostawiła nam bezcenną krytykę polskich mitów narodowych: bohaterstwa, militaryzmu i kultu cierpienia. Gorzkie studia o antysemityzmie i Zagładzie, o romantyzmie i egzystencji, o kobietach i odmieńcach. I to, co najtrudniejsze: marzenie o Polsce, w której chciałoby się żyć.

Maria Janion, fenomenalna erudytka i szczodra wizjonerka, która umiała zobaczyć w człowieku więcej, niż on sam w sobie widział.

Wiadomość o śmierci Marii Janion zastała mnie na Lesbos. Profesor od dawna istniała dla mnie raczej w wieczności, na prawach nieśmiertelnego klasyka, dlatego wydawało mi się, że nie może umrzeć. Jej śmierć była tak dziwna, jak dla niej dziwne były wakacje. Nie znała takiego słowa. Jednak śmierć, notoryczna ironistka, w końcu wysłała ją na odpoczynek wieczny. Południe znała, co prawda nie z autopsji, ale to jej nie przeszkadzało – należała do osób, które bardziej wierzą książkom niż zmysłom.