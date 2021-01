Z tuszuś powstał… Papcio Chmiel, ikona polskiego komiksu

Kto nie czytał Tytusa, nie mówił Tytusem, nie marzył o własnym wannolocie? W polskim komiksie nie było i długo nie będzie postaci takiego formatu jak Papcio Chmiel.

Henryk Jerzy Chmielewski planował, że dożyje setki – bo dłużej nie wypada, ale jeszcze ma sporo do zrobienia. Wiele razy chciał zakończyć swoją przygodę z komiksem, jednak zawsze do niej wracał. „Skończę jeden album i co robić? Emerytem jestem już od dawna. Ale emerytury nie obchodzę. Przecież ja nigdy nie kończyłem pracy” – tłumaczył w rozmowie z Agatą Napiórską dla magazynu „Zwykłe życie”.

Zawsze był związany z Warszawą. Urodził się w 1923 r. w kamienicy na Starym Mieście.