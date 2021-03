Komiksy marca 2021

Za skrótem „KDP 64+” (Pixel, 5/6) kryją się jednoplanszówki rysowane przez Michała „Śledzia” Śledzińskiego dla magazynu „Pixel”, lecz wbrew pozorom ich zbiór jest lekturą nie tylko dla graczy. Co prawda w historyjkach często pojawiają się mniej lub bardziej znane tytuły gier wideo, jednak Śledziu wychodzi poza ramy hermetycznej anegdoty. Ma wielkie poczucie humoru, dystans do własnej twórczości i znakomity warsztat, które sprawiają, że w jego komiksach – często bardzo osobistych, układających się wręcz w rodzaj graficznego pamiętnika – odnajdą się wszyscy czytelnicy podobnie jak autor rozdarci między codziennym „poważnym” życiem a niezmierzoną miłością do popkultury.

Ocena: 5/6