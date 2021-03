Fragmenty błyskotliwych felietonów Jerzego Pilcha

Autorski wybór felietonów Jerzego Pilcha o literaturze i piłce nożnej dołączymy do numeru wielkanocnego POLITYKI. Dziś przedstawiamy fragmenty jego błyskotliwych tekstów. Pisarz zmarł w maju ubiegłego roku.

Literatura

Muchy na zadku lajkonika

Wśród rozmaitych wypowiedzi o Jubilacie [z okazji 75. urodzin Sławomira Mrożka] uwagę przykuwa wypowiedź następująca: „Wcale nie chciałam, żeby się to okazało, ale gdy sięgnęłam po dramaty Mrożka, sprawiły na mnie wrażenie wydmuszki z jajek, slajdu, na którym nie można obejrzeć współczesnego świata. Sam Mrożek o tyle przynależy do dzisiejszej rzeczywistości, o ile należy do niej lajkonik na rynku w Krakowie.