Rok temu meloman siedzący w domu przed komputerem był skazany na amatorskie filmiki lub archiwa instytucji muzycznych. Dziś w sieci odbywają się profesjonalne festiwale.

Pierwszy koncert 25. Wielkanocnego Festiwalu Beethovenowskiego odbył się w pustej sali Filharmonii Narodowej, ale oglądało go ponad 10 tys. osób. 12 festiwalowych koncertów – w tej samej formule – wciąż można obejrzeć; do 7 kwietnia zobaczyło je 167 tys. internautów. To podsumowanie danych z kanałów YouTube i Facebooka Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena (organizatora festiwalu), firmy nagrywającej oraz radiowej Dwójki plus mediów orkiestr z Katowic (NOSPR), Poznania (Filharmonia) i Wrocławia (NFM), gdzie odbyło się po jednym koncercie.