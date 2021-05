Bronisław Wojciech Linke: artysta osobny

Retrospektywna wystawa w Toruniu pozwala sobie przypomnieć, dlaczego Bronisław Wojciech Linke mógł być wieszczem narodowym. I dlaczego nim nie został.

Równolegle z tradycyjną historią sztuki można by napisać drugą: poświęconą tym wszystkim twórcom, o których zapomniano, których zlekceważono, nie zauważono, nie doceniano, z nie zawsze jasnych powodów pomijano w rozdzielaniu zasług. Elitarne to towarzystwo, w którym znaleźli się m.in. Caravaggio, Vermeer, van Gogh czy Modigliani. Podobny „salon odrzuconych” bez problemu udałoby się stworzyć z rodzimych artystów. O ich zasługach niekiedy wręcz entuzjastycznie wypowiadają się grzebiący w historii sztuki eksperci, ale do szerszego uznania droga jeszcze daleka.