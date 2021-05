„Polański, Horowitz. Hometown”: konfrontacja z przeszłością i pamięcią

W dokumencie „Polański, Horowitz. Hometown”, który otwiera 61. edycję Krakowskiego Festiwalu Filmowego, Roman Polański i Ryszard Horowitz wspominają okupację. To ciekawy, lecz daleki od wybitności reportaż o konfrontacji z pamięcią.

Informacji na temat wojennych losów obu artystów było do tej pory niewiele. Z bolesnych doświadczeń ich wczesnej młodości niewielu zdawało sobie sprawę. Dziennikarze nie pytali. A jeśli, to z ich strony chęci do podjęcia rozmowy i tak nie było. Dopiero „Pianista”, najbardziej osobiste dzieło w karierze Romana Polańskiego, uświadomił wagę tamtych wydarzeń. Wtedy przypomniano sobie, że cały ten okupacyjny koszmar reżyser już dawno opisał w autobiografii „Roman by Polański” (pierwsze krajowe wydanie ukazało się w 1989 r.