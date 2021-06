Narodziny amerykańskiej sztuki

W sopockiej Państwowej Galerii Sztuki obejrzeć można ciekawą wystawę o tym, jak Stany Zjednoczone z wyśmiewanej prowincji stały się po 1945 r. królestwem światowej sztuki, efektownie detronizując Europę.

Wydawało się, że majestatyczna monarchia Starego Kontynentu będzie trwała wiecznie. Wszak to panowanie zaczęło się jeszcze w starożytności (Grecja),by później na wiele stuleci przekazać regalia do Włoch, z małymi przerwami na Hiszpanię czy Holandię. A kończyło dominacją Paryża, mającego atuty w postaci legend Montmartre’u i Montparnasse’u, École de Paris, surrealistów, no i boskiego Picassa. I nagle wszystkie one okazały się nic nieznaczącymi blotkami.

Francuzów zgubiło przekonanie o własnej wyższości.