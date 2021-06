Koncertowe lato z pandemią i polityką w tle

Letnie festiwale próbują stanąć na nogi po zeszłorocznej przerwie. Rząd zrzucił na nie odpowiedzialność za kontrolę zaszczepionych osób, organizatorzy czują się ignorowani, a widownia – dyskryminowana.

Przed rokiem koncertowe lato odwołano. W tym sezonie można było się łudzić, że świat wróci do normalności i znów będziemy bawić się na letnich festiwalach muzycznych, ale ostatecznie jesteśmy blisko powtórki. Odbędzie się tylko część planowanych imprez, a sytuację tych, które się odbędą, trudno uznać za normalną. Gwiazdami będą głównie krajowi wykonawcy, publiczność mniejsza niż zwykle i testowana pod kątem Covid-19, co wywołuje sprzeciw i przypomina raz jeszcze wracające jak bumerang hasło first out, last in – duże koncerty i festiwale jako pierwsze zniknęły z terminarza i wygląda na to, że jako ostatnie wrócą do pełnej formuły.