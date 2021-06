Kawiarnia literacka: Małgorzata Halber

„Adam był królem życia” – powiedział ksiądz na pogrzebie i wtedy z matką zaczęłyśmy płakać. Obie byłyśmy tego królestwa wieloletnimi zakładniczkami, ale mimo to, a może właśnie dlatego, wiedziałyśmy, że nikt nie umiał żyć jak on.

Jak prawdziwy król był apodyktyczny, choleryczny, jego dosadność często przechodziła w chamstwo. Nie żyje od sześciu lat, a ja cały czas pamiętam te komentarze i moją matkę, która je czytała, siedziała na wózku i była przerażona nagłą samotnością. „Małgosiu, ci ludzie piszą, że dobrze, że zdechł stary komuch”. Na OIOM weszłam minutę przed jego śmiercią. „Jeśli jest coś, co chciałaby pani przekazać swojemu ojcu, to teraz jest ten moment” – powiedziała lekarka. Czułam cały ten gnój, który się do niego przykleił, i powiedziałam: „Tato, jestem dumna z tego, że jestem twoją córką”.