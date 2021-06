Pasjonujące życie hrabiny Marion Dönhoff

Dobrze, że ta niezwykła kobieta jest dzisiaj przypomniana w Polsce. Zasłużona w dziele powojennego przybliżania się polsko-niemieckiego od lat 60., a już zwłaszcza w ostatnich 30 latach.

Najpełniej to poszukiwanie dwustronnej przyjaźni symbolizuje gest pojednania wykonany 12 listopada 1989 r. przez kanclerza Helmuta Kohla i premiera Tadeusza Mazowieckiego w Krzyżowej k. Świdnicy. On zamykał wieloletnią drogę porozumiewania się, ale też otworzył nową współczesność i współobecność obu państw w Europie, co – niestety – bywa czasami trudne, i to raczej z winy polskiej polityki.

Hrabina Marion Dönhoff była wcześniej dobrze u nas znana za sprawą swoich książek wspomnieniowych, w których opowiadała dzieje swojej arystokratycznej rodziny z Prus Wschodnich, dramatyczne zdarzenia wojenne, zakończone pospiesznym opuszczeniem stron ojczystych tuż przed wejściem Armii Czerwonej i przeniesieniem się ostatecznie do Hamburga.