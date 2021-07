Ryszard Poznakowski, gwiazda Czerwono-Czarnych i Trubadurów, o muzyce, koncertach i specyfice polskiego bigbitu

Technicznie sobie z tym anglosaskim rockiem radziliśmy, ale mentalnie nie – mówi Ryszard Poznakowski, muzyk, kompozytor, aranżer, jedna z najważniejszych postaci polskiego bigbitu.

MIROSŁAW PĘCZAK: – Dwa koncerty Rolling Stonesów w Warszawie w 1967 r. rozpoczynały się od suportu Czerwono-Czarnych, z którymi pan grał. Wszyscy wiedzą, że pożyczył pan organy Stonesom na prośbę Jaggera, i to przeszło do historii. Mnie interesuje najbardziej to, jak pan, wtedy 21-letni chłopak, odebrał całe to wydarzenie.

RYSZARD POZNAKOWSKI: – Mówiąc najkrócej, wrażenie miałem takie, jakbym obejrzał kosmitów, którzy wylądowali jak te zielone ludziki przed Pałacem Kultury i dostali się na scenę w Sali Kongresowej, żeby zagrać koncert.