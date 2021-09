Kawiarnia literacka: Julia Fiedorczuk

Jesteśmy zdolni do skrajnego okrucieństwa, ale także do empatii i solidarności. Bywamy głupi, ale i genialni.

W 1942 r. Jan Karski wyruszył w podróż z okupowanej Polski do Londynu, a następnie do Ameryki, aby przekazać światowym przywódcom prawdę o zbrodniach popełnianych przez hitlerowców na europejskich Żydach. Szykując się do wyjazdu, spotkał się z kilkoma grupami ruchu oporu. W swoich zapiskach tak relacjonował słowa przywódcy Bundu: „Niech pan powie żydowskim przywódcom, że to nie jest sprawa do rozegrania politycznie czy taktycznie. Niech pan im powie, że trzeba wstrząsnąć ziemią aż do podstaw, że trzeba obudzić świat.