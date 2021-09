Piotr Głowacki: Dawno porzuciłem słowo talent

Wolę usłyszeć, że ktoś czeka na mój kolejny film, że jestem dobrym aktorem, niż to, że mam talent – mówi Piotr Głowacki, odtwórca głównej roli w filmie „Mistrz”, o legendarnym pięściarzu Tadeuszu „Teddym” Pietrzykowskim.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Jak to jest być przez kilkanaście lat rozchwytywanym aktorem drugiego planu i dopiero w wieku 40 lat zagrać rolę pierwszoplanową?

PIOTR GŁOWACKI: – Staram się postrzegać swoją karierę jako najprostszą możliwą drogę do punktu, w którym znalazłem się teraz. Może kręta to ścieżka, ale wszystko, co do mnie przychodzi, traktuję jako narzędzie samopoznania i rozwoju.

Frustrujący proces?

Konsekwentny. Studiowałem też długo.