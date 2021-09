TikTok – nowa fabryka hitów

Najpierw przenieśli się tu odbiorcy, widząc w tym miejsce dla żywej muzyki. Za nimi ruszyli twórcy – ostatnio Abba. I wydawcy, wyczuwając nową fabrykę hitów. Miejsce MTV zajął TikTok.

Serwis TikTok jest jak czekoladowe jajko z niespodzianką – gdy się otwiera aplikację, nie wiadomo, na co się trafi. Kilka lat temu, gdy platforma do wrzucania krótkich filmików dopiero startowała, można się było spodziewać anonimowych nastolatek udających, że śpiewają, i tańczących przy tym do jakiegoś popularnego młodzieżowego hitu. Dziś łatwo natknąć się na zupełnie inny materiał – oto Rick Astley, gwiazdor z lat 80., wykonuje cover „The Winner Takes It All” zespołu Abba.