Wśród polskich artystów wystąpią m.in. laureaci Paszportów POLITYKI.

Po zeszłorocznym doświadczeniu online krakowski Unsound będzie badać tym razem granice autentyczności w świecie podróbek i namiastek. Utwór „Weavings” Nicolása Jaara, ujętą w pewne ramy improwizację międzynarodowego składu muzyków, którą udało się zrealizować w wersji wirtualnej ubiegłej jesieni, tym razem usłyszymy na żywo. Przyjedzie świetna chicagowska klarnecistka Angel Bat Dawid i Robert Aiki Aubrey Lowe, autor muzyki do horroru „Candyman” (przypomnijmy, że to na Unsoundzie można było usłyszeć koncertową wersję nagradzanej muzyki do „Czarnobyla” Hildur Guðnadóttir), a z nimi pewnie spora grupa zagranicznej publiczności.

Unsound 2021: Deep Authentic, 13–17 października, Kraków