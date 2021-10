Ten festiwal to wydarzenie, które pojęcie ekumenizmu przenosi zgrabnie na pole muzyki. Bo oczywiście tytułowa Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju to odniesienie do poszukiwania Absolutu poprzez muzykę, ale w ujęciu mało dosłownym.

Ten festiwal to wydarzenie, które pojęcie ekumenizmu przenosi zgrabnie na pole muzyki. Bo oczywiście tytułowa Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju to odniesienie do poszukiwania Absolutu poprzez muzykę, ale w ujęciu mało dosłownym. Najprostsze skojarzenie mamy w finałowym koncercie „Leggerazza” w Kościele Ewangelicko-Reformowanym, którego bohaterowie – Olga Mysłowska, Patryk Zakrocki i Michał Pepol – wyjdą od inspiracji myślą Italo Calvino i przemówieniem Jana Pawła II do przedstawicieli różnych religii. Szczegóły: muzykawiary.pl 5. Festiwal Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju, 22–26 października, Warszawa