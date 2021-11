Samolot ląduje dwa razy

Powieść laureata Goncourtów Hervé Le Telliera z grupy OuLiPo bije rekordy popularności i pokazuje, że można skutecznie połączyć literaturę i matematykę – z dobrym skutkiem dla literatury.

Zabierasz się do czytania nowej powieści Hervé Le Telliera „Anomalia”? Rozluźnij się. Wytęż uwagę. Przybierz najwygodniejszą pozycję: usiądź, wyciągnij nogi i wyobraź sobie, co zrobisz, kiedy spotkasz swojego sobowtóra – tak mógłby o „Anomalii” napisać inny oulipijczyk Italo Calvino. „Hervé Le Tellier ofiara Nagrody Goncourtów” – tak czytamy na stronie grupy OuLiPo, do której pisarz należy od 1992 r., a nawet jest jej przewodniczącym.