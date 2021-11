Nowa generacja przywiązuje dużą wagę do muzyki, młodość jest ciągle pożądaną cechą, ale sama pokoleniowość z muzyki popularnej znika.

„Jadę samochodem, wożę się szeroko” – zaczyna się utwór „OK Boomer!” Fisza i Emade, którego temat zdążył się gruntownie roznieść od premiery kilka tygodni temu. – „Więc jadę samochodem, słucham Beastie Boys, Bad Brains albo De La Soul. Ogólnie, zwyczajowo jestem gość”. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze się nie odkleił od rzeczywistości, ale młodzież na przystanku uważa co innego: „OK Boomer! – mówią do mnie niezbyt czule/Niezły dzban i stary dureń”.