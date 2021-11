Recenzja wystawy: „Caravaggio i inni mistrzowie”

Miłe w oglądaniu. Ale na paradę encyklopedycznych sław nie należy liczyć.

Na fasadzie Zamku Królewskiego dumnie powiewa wielki banner z tytułem wystawy. No i faktycznie jest. „Chłopiec ugryziony przez jaszczurkę” (1593–94) – młodsza o kilka lat replika obrazu Caravaggia z National Gallery w Londynie. Wprawdzie to skromniutka reprezentacja włoskiego mistrza wobec monumentalnego arcydzieła „Złożenie do grobu”, które ćwierć wieku temu udało się pokazać w Muzeum Narodowym w Warszawie, ale w sumie nie narzekajmy. Do prowincjonalnej z muzealnego punktu widzenia Polski tak rzadko trafiają ze świata prace wybitnych twórców, że nawet mała jaszczurka może być rozpatrywana w kategoriach dużego wydarzenia. Na tę pracę przeznaczono osobną salę, zaś w pozostałych pomieszczono 40 innych obrazów.

Caravaggio i inni mistrzowie, Zamek Królewski w Warszawie, do 10 lutego 2022 r.