Tomek Bagiński dla „Polityki”: Seriale przeżywają renesans

Różnica między tym, co nakręcono naprawdę, a co wygenerowano w komputerze, znika. Ograniczenia pozostają w głowach ludzi – mówi Tomek Bagiński, producent wykonawczy seriali „Wiedźmin” i „Kierunek: Noc” Netflixa.

MARCIN ZWIERZCHOWSKI: – Czy istnieją jeszcze rzeczy wizualnie niemożliwe do przeniesienia na ekran? Jeszcze do niedawna używało się choćby zwrotu, że dana książka jest „nieekranizowalna”.

TOMEK BAGIŃSKI: – Nie ma takich rzeczy. Sądzę, że już mniej więcej od 20 lat. Przełom dokonał się w 2002 r., wraz z premierą „Ataku klonów”. Druga trylogia „Gwiezdnych wojen” to były rozczarowujące filmy, ale w przeciwieństwie do tego, co później zrobił J.