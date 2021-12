Na premierę filmu „Spider-Man: Bez drogi do domu” cień rzucają kolejne pozwy o prawa do tej i innych postaci Marvela. Napięcia wokół Disneya, właściciela komiksowego giganta, są coraz większe.

„Spider-Man: Bez drogi do domu”

Znamy takie spory z historii. Twórcy postaci Supermana, Joe Shuster i Jerry Siegel, jako dwaj młodzi artyści z marzeniami, sprzedali swojemu wydawcy prawa do tej postaci za 130 dol. Później, gdy komiks stał się fenomenem, próbowali pozwać DC Comics o większą kompensację, w odpowiedzi na co zostali zwolnieni. Obaj żyli w biedzie, Siegel miał nawet sypiać na ławce w parku, a Shuster zmarł pogrążony w długach. Zapomniany i w niedostatku odszedł również Bill Finger, współtwórca postaci Batmana, który oficjalnego uznania tego faktu i odnotowywania w komiksach czy filmach się nie doczekał – nastąpiło to dopiero w 2015 r.