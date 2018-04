Marcin Zwierzchowski Zapomniani twórcy komiksowych superbohaterów Stan wyjątkowy W szafie z komiksami natkniemy się na trupy. A za sławą postaci takich jak Superman, Spider-Man czy Kapitan Ameryka stoją niekorzystne umowy o dzieło, złamane kariery i zepchnięci na margines historii prawdziwi bohaterowie.

The Washington Post/Getty Images Stan Lee (naprawdę Stanley Lieber), współtwórca Spider-Mana. Pod koniec kwietnia będziemy świadkami finału największego filmowego projektu w dziejach, tzw. Kinowego Uniwersum Marvela (MCU), które zapoczątkowane zostało w 2008 r. „Iron Manem” z Robertem Downeyem Jr. w roli tytułowej i do dziś rozrosło się o kolejnych 18 pełnometrażowych fabuł (są też krótkie metraże i seriale). W „Avengers: Wojnie bez granic” spotkają się dziesiątki poznanych w poprzednich filmach superbohaterów, a rozwiązań doczekają się wątki przewijające się w tych historiach od dekady.

To może łatwiej: jak nazywali się dwaj panowie, którzy dali światu Supermana? Batmana? Spider-Mana? O, tu coś świta – Stan Lee. Tak, ten starszy pan, wiecznie w okularach przeciwsłonecznych, pojawiający się w małych rólkach, tzw. cameos, we wszystkich filmach z MCU i w kilku innych, brylujący na czerwonym dywanie i w prasie, taki trochę Pan Komiks, czyli twarz medium. On był jednak scenarzystą, nie rysował, nie był więc w kreacji sam… Dla porządku: ojcami Kapitana byli Joe Simon i Jack Kirby, Człowieka ze stali stworzyli Jerry Siegel i Joe Shuster, Batmana – Bob Kane i Bill Finger, a Człowieka-Pająka narysował Steve Ditko. Pewnie łatwiej byłoby, gdybym pytał o wydawnictwa publikujące przygody tych herosów – tu Superman i Gacek przyporządkowani zostaliby do DC Comics, a Spidey i Cap do Marvela. Dziwne, że postaci te szybciej skojarzą nam się z nazwami wydawców niż z nazwiskami ludzi, którzy je stworzyli. Taka jednak specyfika rynku komiksowego, zwłaszcza tego pod kontrolą DC i Marvela, w którym bohaterowie nieustannie powracali w kolejnych iteracjach autorstwa kolejnych scenarzystów i rysowników, przerastając swoich twórców, a raczej się od nich odrywając. Bo jak potem w niezliczonych procesach ustalały sądy, pisarze i artyści pracujący dla dwóch gigantów branży komiksowej robili to na umowach-zleceniach (work for hire) albo po prostu podpisywali skrajnie niekorzystne dla siebie umowy. Efekt był zawsze ten sam: postaci zostawały u wydawcy, tak samo jak zyski z nich i wszelka nad nimi kontrola. Autorzy wymazani Polscy miłośnicy komiksów na odprysk jednego ze sporów między wydawcą a autorem natknęli się w 2016 r., kiedy to Mucha Comics opublikowała wybitnego „Miraclemana” autorstwa… No właśnie, sęk w tym, że na stronie tytułowej komiksu wprawdzie znajdziemy nazwiska rysowników oraz twórcy postaci Micka Anglo, ale już nie scenarzysty tej konkretnej historii, tu określanego tylko jako Pierwotny Scenarzysta. Dziwne, prawda? Symptomatyczne jednak dla tej branży. Za tym „pseudonimem” kryje się Brytyjczyk Alan Moore, jeden z najwybitniejszych scenarzystów w historii medium, autor świetnych „Strażników”, zekranizowanych w 2009 r. Cztery lata wcześniej mogliśmy oglądać „V jak Vendetta” z Natalie Portman i Hugo Weavingiem, również adaptację komiksu Moore’a. Przy czym nie dowiedzielibyśmy się tego z samych filmów, bo w napisach początkowych Brytyjczyk nie jest wymieniany, pojawiają się wyłącznie nazwiska ilustratorów, odpowiednio Dave’a Gibbonsa i Davida Lloyda. To efekt sporu Alana Moore’a z gigantami świata komiksu: DC, które wydało „Strażników” i „V…”, podobnie jak kilka innych jego tytułów, oraz Marvelem, na które to wydawnictwo obraził się, gdy już po napisaniu „Miraclemana” dowiedział się, że twórca tej postaci nie ma do niej żadnych praw i nie czerpie z niej zysków. Boli zwłaszcza kwestia tego pierwszego tytułu, ponieważ DC wykorzystało tu sztuczkę w umowie – w czasach gdy pojedyncze tytuły komiksowe na rynku funkcjonowały krótko, zadeklarowali Moore’owi i Gibbonsowi, że prawa do „Strażników” wrócą do nich w rok po tym, jak ten tytuł wyjdzie z obiegu. Sęk w tym, że jego sukces sprawił, że wydawca rzucał na rynek dodruk za dodrukiem, co robi do dziś, pilnując, by przypadkiem tego nie zaniedbać i tym samym nie zwrócić komiksu jego autorom. Moore może się przy tym i tak uważać za szczęściarza. Bo decyzję o wymazaniu swojego nazwiska z komiksów i ich ekranizacji podjął przynajmniej sam, w ramach protestu. Tymczasem Bill Finger, który wraz z Bobem Kanem stworzył Batmana, przez lata w ogóle nie był znany jako współautor tej jednej z najważniejszych postaci w historii popkultury (pisaliśmy o tym w POLITYCE 16/14). Mroczny Rycerz debiutował w 1939 r., Finger pisał scenariusze do komiksów z nim aż do przełomu lat 60. i 70., DC Comics jednak dopiero we wrześniu 2015 r. oficjalnie uznało go za współtwórcę Batmana i zaczęło wymieniać w komiksach i filmach obok Boba Kane’a. Film dokumentalny „Batman and Bill” wskazuje właśnie Kane’a, zmarłego w 1998 r., jako winnego całego „zamieszania” – zatrudnił Fingera jako ghost writera i mimo jego ogromnego wkładu zarówno w wygląd postaci (Kane miał zupełnie inny pomysł), jak i świat i innych bohaterów, konsekwentnie kreował siebie na jedynego twórcę Batmana, wiodąc życie bogacza i celebryty, podczas gdy Finger żył w biedzie i zmarł w samotności. Niewiele lepiej DC obeszło się z Shusterem i Siegelem, którzy wymyślili Supermana, tym samym kładąc fundament pod zjawisko komiksu superbohaterskiego, za co otrzymali 130 dol. Poświęcony im trzeci odcinek serialu dokumentalnego produkcji AMC „Robert Kirkman: Nieznana historia komiksu” pokazuje, jak ludzie, którzy stali się przyczyną sukcesu DC Comics, najpierw przegrywają kolejne procesy o prawa do swoich dzieł, a potem zdesperowany i bezrobotny Siegel wraca do DC z podkulonym ogonem, by dostać w firmie posadę podrzędnego scenarzysty, a pracujący jako kurier Joe Shuster zimą chodzi bez płaszcza, bo go na niego nie stać. Gdy z jedną z przesyłek odwiedza siedzibę wydawcy DC, jeden z właścicieli Jack Liebowitz rozpoznaje go i łaskawie daje trochę pieniędzy, by Shuster mógł sobie kupić jakieś ciepłe ubranie. Finał tej historii jest o tyle pozytywny, że dzięki kampanii w mediach – rozpętanej przez młodego wtedy Neala Adamsa, obecnie jednego z najważniejszych rysowników w historii komiksów – po latach Warner (właściciel DC) ugiął się pod presją i wykonał gest w stronę Siegela i Shustera, przyznając im dozgonnie roczną pensję, każdemu po 20 tys. dol., w ramach uznania ich zasług. Wymieniono ich również jako twórców Supermana w napisach początkowych filmu z 1978 r., z Christopherem Reevem w roli tytułowej. Mogło być gorzej, o czym świadczy ten fragment z książki „Niezwykła historia Marvel Comics” Seana Howe’a: „Na początku 2009 r. Len Wein, który do spółki z Johnem Romitą stworzył Wolverine’a, wziął udział w uroczystej premierze filmu »X-Men Geneza: Wolverine« z Hugh Jackmanem w roli tytułowej. »Nie zobaczyłem ani centa z żadnego z filmów Marvela, nie zostałem też wymieniony w czołówce Wolverine’a – mówił Wein. – Hugh Jackman to uroczy facet i na premierze powiedział publiczności, że zawdzięcza mi swoją karierę, a potem ukłonił się, co było bardzo miłe z jego strony. Jednak wolałbym zainkasować czek«”. Metoda Marvela Niech nikogo nie zmyli fakt, że w przypadku Moore’a, Fingera oraz Shustera i Siegela „tym złym” było wydawnictwo DC – jego działania były branżowym standardem, a swoje za uszami ma również jego największy konkurent Marvel. Opisał to wszystko Sean Howe w przywoływanej wyżej książce, gdzie m.in. relacjonuje lata procesów Joe Simona o prawa do Kapitana Ameryki, Steve’a Gerbera o kontrolę nad Kaczorem Howardem czy Steve’a Ditki o zyski ze Spider-Mana. Marvel nie miał litości nawet dla człowieka, któremu zawdzięcza wszystko – rysownik Jack Kirby, przez fanów i kolegów po fachu adekwatnie zwany Królem, to współtwórca takich bohaterów, jak Kapitan Ameryka, Thor, X-Men, Hulk czy Fantastyczna Czwórka. Od tych ostatnich, czyli rodziny obdarzonej różnymi mocami w wyniku wypadku podczas kosmicznej podróży, tak naprawdę zaczął się Marvel, to oni uratowali Marvela i przyczynili się do powstania całej rzeszy kolejnych postaci. Sam Kirby do dziś pozostaje najbardziej wpływowym rysownikiem w historii, inspiracją dla pokoleń następców, człowiekiem, który zrewolucjonizował stateczne przed nim medium olbrzymią dynamiką kadrów, śmiałymi kolorami i rozbuchanymi kosmicznymi wizjami. Wspomniany wcześniej Stan Lee, twarz komiksów superbohaterskich, wielokrotnie właśnie Jacka Kirby’ego opisywał jako najlepszego w swoim fachu. Jak pisze Sean Howe, nowi rysownicy dostawali od Lee nakaz rysowania jak Kirby, a gdy przepracowany Król nie mógł wziąć na siebie kolejnego tytułu, Lee i tak przychodził do niego i prosił o pierwsze rysunki, ustalające wygląd postaci i świata, by inni graficy mieli jakieś wytyczne. A jednak Lee i Kirby skończyli po dwóch stronach barykady, z tym pierwszym w roli celebryty i pupilka Marvela, tym drugim zaś – tonącym we frustracji, niedocenionym i niedofinansowanym. Bo w Marvelu pracowało się w dosyć specyficzny sposób, tzw. metodą Marvela: Stan Lee jako scenarzysta dostarczał rysownikom ogólny zarys historii, ci następnie rozpisywali ją krok po kroku na kolejne kadry, a więc musieli sami ustalać tempo i decydować o pokazywaniu zwrotów akcji, Lee zaś na sam koniec, na gotowe już rysunki, nanosił dialogi. Nie dziwi więc, że choćby Kirby czuł się w zasadzie współscenarzystą. Lee powinien wziąć na siebie sporą część winy za te spory. Dokładniej zaś winić trzeba jego charakter, nienasycony głód sławy, który towarzyszył mu od momentu, gdy jako 17-latek został zatrudniony przez swojego kuzyna w Timley Comics (późniejszy Marvel), by pracować nad komiksami. Komiksami, które n

