Kawiarnia Literacka: Mikołaj Łoziński

Śmierć pani Izy z Pszczyny najlepiej pokazała, że dziś niepewność, czy uda się zajść w ciążę i ją donosić, została zastąpiona strachem o to, czy w ogóle uda się tę ciążę przeżyć.

To była najcięższa walka w moim życiu. Prawie nikomu o niej nie opowiadałem, uważałem, że to zbyt intymne i osobiste doświadczenie. Nie wiedziałem też, jak miałbym o nim mówić, żeby nie czuć się nielojalne, bo przecież nie walczyłem sam. A polem walki nie było moje ciało.

Zresztą po co miałem do tego wracać? Staram się patrzeć do przodu i za często nie oglądać za siebie. Ale po tym, jak dowiedziałem się, że pani Iza z Pszczyny zmarła w szpitalu tylko dlatego, że była w ciąży (a przecież lekarze powtarzają, że ciąża to nie choroba), nie mogłem się nie obejrzeć.