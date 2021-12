10 najlepszych komiksów 2021 r.

Autorskie podsumowanie 2021 roku na rynku komiksów.

1. Trawa, scenariusz i rysunki: Keum Suk Gendry-Kim, Centrala.

Zapis doświadczeń Koreanek, które w czasie II wojny światowej były seksualnymi niewolnicami japońskich okupantów. Świadectwo historii, narysowane i napisane z zaskakującą lekkością, która nie ujmuje tematowi powagi.

2. Dom, scenariusz i rysunki: Paco Roca, Kultura Gniewu.

Podział majątku po zmarłym ojcu dla trójki rodzeństwa staje się okazją nie tylko do powrotu do czasów dzieciństwa, lecz także do naprawienia wzajemnych relacji. Wzruszająca opowieść o wartości wspomnień i przebaczenia.

3. Życie i czasy Charliego Chan Hock Chye, scenariusz i rysunki: Sonny Liew, Mandioca.

Stylistyczny i gatunkowy rollercoaster. Biografia fikcyjnego rysownika jako metafora współczesnej historii Singapuru, polityczny manifest oraz refleksja nad naturą komiksu jako dziedziny sztuki.